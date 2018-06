FIFA 18 sarà giocabile gratis per un periodo di prova durante i Mondiali di Russia 2018!

Prosegue EA Play 2018: dopo un primo reveal di Battlefield 5 è toccato a FIFA 19. EA Sports ha presentato alcune novità in merito al nuovo capitolo, passando poi a illustrare i piani estivi per i Mondiali di Russia 2018: il publisher ha svelato che FIFA 18 sarà giocabile gratis durante la World Cup.

Non sono stati ancora forniti ulteriori dettagli, ma durante il periodo dedicato ai Mondiali di Russia 2018 sarà possibile giocare FIFA 18 gratis per un periodo di prova limitato. Senza dubbio un'occasione ghiotta per testare il nuovo capitolo in caso non lo abbiate giocato e per convincervi in vista di FIFA 19.

Giocherete gratis FIFA 18 questa testate? Continuate a seguirci per gli aggiornamenti su EA Play!