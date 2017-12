FIFA 18 si aggiorna introducendo bugfix e nuove sfide FUT

L'ultimo calcistico di, si aggiorna arrivando alla versione 1.07. Come di consueto, l'update contempla numerosi bugfix per quanto riguarda il gameplay e per le modalità online, introducendo inoltre alcune novità per la popolarissima modalità

Al momento l'aggiornamento è disponibile solo per i giocatori PC, ed è previsto a breve anche su console Xbox One e PlayStation 4. Tra le aggiunte più interessanti, troviamo nuovi controlli per il FUT Champions Channel che permettono ai giocatori di guardare i replay rallentati (0.5x). In aggiunta sono stati corretti alcuni bug minori sempre riguardanti FIFA Ultimate Team. Per consultare le note della patch vi invitiamo a seguire questo collegamento (solo in lingua inglese).

FIFA 18 è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.