FIFA 18 si prepara ai Mondiali: compralo su Amazon a 29.99 euro!

La prossima settimana (il 29 maggio) Electronic Arts pubblicherà l'aggiornamento gratuito FIFA World Cup 2018 per FIFA 18 che introdurrà i contenuti dedicati ai Mondiali di Russia, tra cui tutte le 32 squadre qualificate al torneo e nuove Icone per FUT. Quale miglior occasione dunque per acquistare il gioco?

FIFA 18 è ora in offerta su Amazon.it, in vendita a 29.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio pari a 40 euro sul prezzo di listino (-57%).

L'offerta è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Se non avete ancora acquistato FIFA 18, l'arrivo dell'aggiornamento gratuito dedicato ai Mondiali 2018 potrebbe essere un buon incentivo, con l'obiettivo di passare divertenti serate con gli amici aspettando di poter vedere le partite in TV.