FIFA 18 è stato il gioco più venduto in Italia nella settimana dal 4 al 10 giugno

Complice l'uscita dell'aggiornamento gratuito dedicato ai Mondiali di Russia e il ritorno nei negozi con un nuova edizione, FIFA 18 guadagna la testa della classifica italiana, superando Vampyr che debutta direttamente al secondo posto.

Classifica Italiana (4/10 giugno 2018)

Il podio si completa con God of War per PlayStation 4, di seguito la Top 10 completa diffusa da AESVI:

FIFA 18 VAMPYR GOD OF WAR MOTOGP 18 DETROIT BECOME HUMAN GRAND THEFT AUTO V CALL OF DUTY WWII GRAN TURISMO SPORT DESTINY 2 SUPER MARIO ODYSSEY

Da segnalare il debutto di MotoGP 18 al quarto posto, in Top Ten trovano spazio anche Detroit Become Human, GTA V, Call of Duty WWII, Gran Turismo Sport, Destiny 2 e Super Mario Odyssey, unico gioco per Switch presente tra le prime dieci posizioni.

Una classifica priva di eclatanti novità, complici anche le scarse uscite del periodo che precede l'estate, in ogni caso da evidenziare il buon successo di Vampyr, nuova IP degli autori di Life is Strange che riesce a superare God of War piazzandosi al secondo posto della Top 10 italiana.