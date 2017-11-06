Logo Everyeye.it

Everyeye.it
Oggi alle ore 15:00
Destiny 2: Versione PC
Oggi alle ore 15:00
Giochiamo con lo sparatutto Bungie su PC!
  1. HOME Videogiochi
  2. FIFA 18
  3. Notizie
  4. FIFA 18 è stato il gioco più venduto a ottobre in Italia

FIFA 18 è stato il gioco più venduto a ottobre in Italia

di
INFORMAZIONI GIOCO
E' stato FIFA 18 per PlayStation 4 il videogioco retail più venduto in Italia secondo le rilevazioni fornite da AESVI. Il gioco di calcio Electronic Arts si piazza al primo posto della classifica seguito da Gran Turismo Sport e Assassin's Creed Origins.

Classifica Console Ottobre 2017

  1. FIFA 18 PS4
  2. GRAN TURISMO SPORT PS4
  3. ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4
  4. SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO SWITCH
  5. FIFA 18 Xbox One
  6. LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA PS4
  7. FIFA 18 LEGACY EDITION PS3
  8. GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
  9. CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS
  10. FIFA 18 LEGACY EDITION X-BOX 360

Classifica PC Ottobre 2017

  1. DESTINY 2
  2. THE SIMS 4
  3. CALL OF DUTY BLACK OPS II
  4. CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
  5. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
  6. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
  7. GTA V GRAND THEFT AUTO
  8. WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS
  9. FARMING SIMULATOR 17
  10. PRO EVOLUTION SOCCER 2018

Su PC, invece, Destiny 2 è stato il gioco più venduto durante il mese scorso nel nostro paese, superando il sempre popolare The Sims 4.

Quanto è interessante?
1
Segnala Notizia Segnala Errori
Vai ai commenti

Altri contenuti per FIFA 18

  1. Il producer di Need for Speed Payback parla delle microtransazioni
  2. Capcom: il mercato console è stato revitalizzato dal successo di Switch e PS4

FIFA 18

FIFA 18
Aggiungi in Collezione
  • In Uscita su
  • Pc
  • PS4
  • Xbox One
  • Switch
  • Ps3
  • Xbox 360
  • Date di Pubblicazione
  • Pc : 29/09/2017
  • PS4 : 29/09/2017
  • Xbox One : 29/09/2017
  • Switch : 29/09/2017
  • Ps3 : 29/09/2017
  • Xbox 360 : 29/09/2017
  • Genere: Simulazione Sportiva
  • Sviluppatore: Electronic Arts
  • Publisher: Electronic Arts
  • Pegi: 3+
  • Lingua: Tutto in Italiano

che voto dai a FIFA 18?

6.9

media su 48 voti
Inserisci il tuo voto

Contenuti più Letti