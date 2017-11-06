FIFA 18 è stato il gioco più venduto a ottobre in Italia

Classifica Console Ottobre 2017
- FIFA 18 PS4
- GRAN TURISMO SPORT PS4
- ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4
- SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO SWITCH
- FIFA 18 Xbox One
- LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA PS4
- FIFA 18 LEGACY EDITION PS3
- GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
- CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS
- FIFA 18 LEGACY EDITION X-BOX 360
Classifica PC Ottobre 2017
- DESTINY 2
- THE SIMS 4
- CALL OF DUTY BLACK OPS II
- CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
- GTA V GRAND THEFT AUTO
- WOLFENSTEIN II THE NEW COLOSSUS
- FARMING SIMULATOR 17
- PRO EVOLUTION SOCCER 2018
Su PC, invece, Destiny 2 è stato il gioco più venduto durante il mese scorso nel nostro paese, superando il sempre popolare The Sims 4.
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