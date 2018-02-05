FIFA 18 è stato il videogioco per console più venduto in Italia a gennaio

Top Ten Console Gennaio 2018
- FIFA 18 PS4
- CALL OF DUTY WW II PS4
- MONSTER HUNTER WORLD PS4
- SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO SWITCH
- GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
- DRAGON BALL FIGHTERZ PS4
- ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4
- TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4
- MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH
- DESTINY 2 PS4
Top Ten PC Gennaio 2018
- THE SIMS 4
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
- FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION
- CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
- CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
- CALL OF DUTY BLACK OPS II
- GTA V GRAND THEFT AUTO
- OVERWATCH GAME OF THE YEAR
- EA THE BLACK BOX
- CALL OF DUTY BLACK OPS II
Nessun particolare stravolgimento su PC, dove The Sims 4 continua a dominare il mercato retail insieme a Call of Duty Modern Warfare 3 e Football Manager 2018.
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