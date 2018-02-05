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FIFA 18 è stato il videogioco per console più venduto in Italia a gennaio

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INFORMAZIONI GIOCO
FIFA 18 PS4 è stato il gioco per console più venduto in Italia a gennaio 2018, seguito da Call of Duty WWII e Monster Hunter World. Da segnalare il buon successo dell'Hunting Game di Capcom, le cui rilevazioni includono solamente il periodo compreso tra il 26 e il 28 gennaio.

Top Ten Console Gennaio 2018

  1. FIFA 18 PS4
  2. CALL OF DUTY WW II PS4
  3. MONSTER HUNTER WORLD PS4
  4. SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO SWITCH
  5. GTA V GRAND THEFT AUTO PS4
  6. DRAGON BALL FIGHTERZ PS4
  7. ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4
  8. TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4
  9. MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH
  10. DESTINY 2 PS4

Top Ten PC Gennaio 2018

  1. THE SIMS 4
  2. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3
  3. FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION
  4. CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE
  5. CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2
  6. CALL OF DUTY BLACK OPS II
  7. GTA V GRAND THEFT AUTO
  8. OVERWATCH GAME OF THE YEAR
  9. EA THE BLACK BOX
  10. CALL OF DUTY BLACK OPS II

Nessun particolare stravolgimento su PC, dove The Sims 4 continua a dominare il mercato retail insieme a Call of Duty Modern Warfare 3 e Football Manager 2018.

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  • In Uscita su
  • Pc
  • PS4
  • Xbox One
  • Switch
  • Ps3
  • Xbox 360
  • Date di Pubblicazione
  • Pc : 29/09/2017
  • PS4 : 29/09/2017
  • Xbox One : 29/09/2017
  • Switch : 29/09/2017
  • Ps3 : 29/09/2017
  • Xbox 360 : 29/09/2017
  • Genere: Simulazione Sportiva
  • Sviluppatore: Electronic Arts
  • Publisher: Electronic Arts
  • Pegi: 3+
  • Lingua: Tutto in Italiano

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