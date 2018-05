FIFA 18 supera God of War e torna ad essere il videogioco più venduto in Italia

Termina (temporaneamente?) il dominio di God of War nella classifica italiana: Kratos cede il passo a FIFA 18, il gioco di calcio Electronic Arts riguadagna la testa della classifica complice, probabilmente, la febbre per i Mondiali di Russia 2018.

La classifica diffusa da AESVI è relativa alla settimana che va dal 14 al 20 maggio, che vede FIFA 18, God of War e Grand Theft Auto V occupare (in quest'ordine) le tre posizioni del podio:

Classifica Italiana (14/20 maggio 2018)

FIFA 18 GOD OF WAR GRAND THEFT AUTO V FAR CRY 5 LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SUPER MARIO ODYSSEY CALL OF DUTY INFINITE WARFARE MINECRAFT PLAYSTATION EDITION MARIO KART 8 DELUXE

In Top 10 trovano spazio anche Far Cry 5, La Terra di Mezzo L'ombra della Guerra, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Super Mario Odyssey, Call of Duty Infinite Warfare, Minecraft PlayStation Edition e Mario Kart 8 Deluxe.