FIFA 18: svelato il peso dell'aggiornamento gratuito FIFA World Cup Russia 2018

Come vi abbiamo riferito alcuni giorni fa sulle nostre pagine, Electronic Arts ha confermato che FIFA 18 si aggiornerà a breve con l'update gratuito FIFA World Cup Russia 2018, interamente incentrato sui Mondiali di Calcio che si terranno quest'anno in Russia.

Attraverso le pagine ufficiali del gioco, la compagnia statunitense ha ora svelato le dimensioni del file che i giocatori dovranno mettere in download per poter accedere ai nuovi contenuti. Su PC, PlayStation 4 e Xbox One abbiamo una dimensione di 5.6GB, mentre nel caso di Nintendo Switch, sarà necessario scaricare un file di soli 1.3GB.

Grazie all'aggiornamento FIFA World Cup Russia 2018, i giocatori potranno vivere ogni fase della Coppa del Mondo, dalla fase a gironi alla finalissima, grazie alla presenza di tutte e 32 le squadre partecipanti e dei 12 stadi che ospiteranno la manifestazione calcistica più attesa dell'anno. In aggiunta a ciò, sarà anche possibile creare il proprio torneo personalizzato, utilizzando una qualsiasi delle nazionali presenti in FIFA 18, Italia compresa.

FIFA 18 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360. Se interessati all'acquisto della simulazione calcistica di EA, vi segnaliamo che il gioco è ora in offerta su Amazon a 29,99 euro.