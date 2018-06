FIFA 18 torna a dominare la classifica inglese, cresce la febbre per i Mondiali di Russia

E' durata una settimana la leadership di Detroit Become Human nel Regno Unito: il gioco di Quantic Dream, che ha debuttato in prima posizione, cede ora il passo a FIFA 18, tornato al vertice grazie all'uscita del DLC gratis dedicato ai Mondiali di Russia 2018.

Classifica UK (4 giugno 2018)

Detroit Become Human occupa ora la seconda posizione del podio, seguito da Far Cry 5 al terzo posto e God of War in quarta posizione, appena a ridosso del podio:

FIFA 18 Detroit Become Human Far Cry 5 God Of War SEGA Mega Drive Classics Street Fighter 30th Anniversary Collection Overwatch Game Of The Year Edition State Of Decay 2 Dark Souls Remastered Fallout 4

Da segnalare i discreti debutti di SEGA Mega Drive Classics e Street Fighter 30th Anniversary Collection, rispettivamente al quinto e sesto posto della Top Ten. Torna in classifica anche Fallout 4, probabilmente grazie all'annuncio di Fallout 76 che ha riportato la serie Bethesda sotto i riflettori.