FIFA 18 torna in testa alla classifica italiana scavalcando Monster Hunter World

Dopo una piccola parentesi che ha visto in prima posizione Monster Hunter World è tornato in testa alla classifica di vendita italiana dell'ultima settimana. Sul podio troviamo l'huntig game

Di seguito vi riportiamo le Top 10 per Console e PC relative alla classifica di vendita italiana dell'ultima settimana (29 gennaio - 4 febbraio).

Top 10 Console

FIFA 18 – PS4

Monster Hunter World – PS4

Dragon Ball FighterZ – PS4

GTA V – PS4

Call of Duty WW2 – PS4

Rainbow Six Siege – PS4

Super Mario Odyssey – Switch

Minecraft – PS4

EA Sorts UFC 3 – PS4

Mario Kart 8 Deluxe – Switch

Top 10 PC

The Sims 4

Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty Black Ops 2

Call of Duty Modern Warfare 3

Call of Duty 4 Modern Warfare

Football Manager 2018

GTA V

The Sims 4 Limited Edition

FIFA 17

EA The Black Box

MotoGP 17

Come al solito, le classifiche sono state pubblicate da AESVI in collaborazione con GfK Italia. Sapevate che il remake di Shadow of the Colossus ha debuttato in cima alla classifica inglese, registrando risultati migliori rispetto all'edizione originale uscita su PlayStation 2 nel 2005?