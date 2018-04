FIFA 18: trapela una nuova edizione con il DLC della Coppa del Mondo 2018

Il distributore americano US-1 America ha catalogato una nuova edizione di FIFA 18 che comprenderebbe un DLC dedicato alla Coppa del Mondo 2018. Il simulatore calcistico di EA Sports si sta preparando a ricevere un nuovo aggiornamento dedicato ai Mondiali 2018 di Russia?

Stando alle informazioni riportate sul sito del distributore, questa riedizione di FIFA 18 includerebbe il DLC della Coppa del Mondo 2018, una nuova copertina e naturalmente le licenze relative alla competizione e alle 32 squadre che prenderanno parte al torneo, con l'aggiunta di 4 licenze extra per le squadre più importanti che non si sono qualificate all'evento (USA, Chile, Olanda e - come sappiamo bene, purtroppo - Italia).

Ma non è finita qui: il distributore americano avrebbe fissato la data di uscita di questa nuova edizione di FIFA 18 per il prossimo 29 maggio. Al momento non è chiaro se il gioco riceverà effettivamente un DLC dedicato ai Mondiali di Russia 2018, e se in tal caso l'aggiornamento verrà venduto a parte oppure se sarà reso gratuito per tutti i possessori di FIFA 18.

Ad ogni modo, dal momento che si tratta di rumor non ancora confermati, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli da EA Sports. Va comunque ricordato che i dataminer hanno scoperto alcuni riferimenti alla Coppa del Mondo all'interno di FIFA 18, alimentando in tal senso le speranze dei fan.