FIFA 18: un trucco permette di segnare direttamente dal calcio d'inizio

lo fa ancora. Dopo aver assistito a diversi metodi per segnare direttamente da calcio d'inizio nelle passate edizione , pare che un nuovo trucchetto possa essere utilizzato anche nell'ultimo calcistico di

Come illustrato dallo YouTuber Ovvy, con pochi e semplici manovre è possibile segnare agli avversari partendo proprio dal calcio d'inizio. Basta infatti passare la palla al primo giocatore che si trova fuori dal cerchio di centrocampo, passare nuovamente a quello più estero che disimpegnerà a sua volta verso l'ala. Raggiunto il lato dell'aria di rigore e crossando la palla al centro, c'è una buona possibilità che il vostro attaccante si trovi smarcato in prossimità del dischetto degli 11 metri, dove gli basterà indirizzare la sfera sul palo lontano.

Rispetto alle tecniche utilizzate gli scorsi anni - come lo slalom a inizio partita o il tiro da centrocampo - quella presente in FIFA 18 pare essere più efficace, ed è perciò augurabile un intervento di EA Sports per limitare il fenomeno.