FIFA 18: l'ultima patch è ora disponibile anche su PS4 e Xbox One

L'ultima patch diè disponibile a partire da oggi anche su(1.07) e(1.08). Come visto per la patch pubblicata due giorni fa su

Mantenendo premuto il tasto dello scatto, infatti, potremo far rialzare in fretta il portiere quando si trova a terra con la palla. Si tratta indubbiamente di una piccola feature che può migliorare la fluidità del gioco, permettendo per esempio ripartenze più rapide.

Tra le altre cose, la nuova patch corregge una serie di bug riguardante il gameplay, le modalità online lo stesso FIFA Ultimate Team. Per conoscere tutti i dettagli dell'aggiornamento, a questo indirizzo trovate il changelog completo dell'update.