FIFA 18 Ultimate Team in compagnia de Il Green in diretta oggi 24 gennaio

Giornata ricchissima di appuntamenti targati. Dopo quelli dedicati a(ore 15:00) e a(ore 17:00), sarà il turno di

A partire dalle ore 19:00 Il Green giocherà a FIFA 18 Ultimate Team (che è stato recentemente rivoluzionato dall'arrivo dei calciatori della Squadra dell'Anno all'interno dei pacchetti) pronto a dare i suoi preziosissimi consigli.

La trasmissione andrà in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non mancate, vi aspettiamo!