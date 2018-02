FIFA 18 Ultimate Team: aggiornate le statistiche di molti calciatori di Serie A

ha aggiornato le statistiche di numerosi atleti di Serie A in FIFA 18 Ultimate Team , andando a ritoccare in particolar modo le stats di calciatori di squadre come

Tra gli atleti protagonisti dell'aumento di statistiche troviamo Simone Verdi, Federico Chiesa, Paulo Dybala, Lorenzo Insigne, Patrick Cutrone, Ciro Immobile e Mauro Icardi:

Faouzi Ghoulam, Napoli, 79 > 80

Lucas Leiva, Lazio, 79 > 80

Luis Alberto, Lazio, 77 > 80

Milan Skriniar, Inter, 74 > 80

Salvatore Sirigue, Torino, 79 > 80

Simone Verdi, 78 > 80

Federico Chiesa, Fiorentina, 75 > 77

Lucas Torreira, Sampdoria, 75 > 77

Paulo Dybala, Juventus, 88 > 89

Samir Handanovic, Inter, 87 > 88

Dries Mertens, Napoli, 86 > 87

Miralem Pjanic, Juventus, 85 > 86

Lorenzo Insigne, Napoli, 85 > 87

Medhi Benatia, Juventus, 84 > 85

Romulo, Hellas Verona, 74 > 76

Mattia Caldara, Atalanta, 76 > 78

Thomas Strakosha, Lazio, 74 > 77

Federico Di Francesco, Bologna, 73 > 76

Antonin Barak, Udinese, 72 > 75

Nicolò Barella, Cagliari, 70 > 75

Patrick Cutrone, Milan, 65 > 71

Moise Kean, Hellas Verona, 64 > 70

Filippo Romagna, Cagliari, 63 > 68

Ivan Perisic, Inter, 84 > 86

Mauro Icardi, Inter, 84 > 86

Ciro Immobile, Lazio, 82 > 85

Mattia Perin, Genoa, 83 > 84

Stefan de Vrij, Lazio, 83 > 84

Andrea Consigli, Sassuolo, 82 > 83

Douglas Costa, Juventus, 82 > 82

Raul Albiol, Napoli, 82 > 83

Juan Cuadrado, Juventus, 82 > 83

Sergeij Milinkovic-Savic, Lazio, 80 > 83

Stephan El Shaarawy, Roma, 80 > 81

Allan, Napoli, 80 > 81

Aleksandr Kolarov, Roma, 79 > 81

Cosa ne pensate di questo aggiornamento dei valori degli atleti di Calcio A di FIFA 18 Ultimate Team?