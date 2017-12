FIFA 18 Ultimate Team: la carta Luis Hernandez ICON 90 analizzata da Il Green

Il Green torna sul canale YouTube di Everyeye.it con un video speciale dedicato alla, una delle più rare e controverse di, del valore compreso tra 800.000 e 850.000 crediti.

Luis Hernandez ICON 90 è una delle carte più interessanti di FUT 18, in questo video speciale Il Green analizza le statistiche del giocatore, mostrandone i punti di forza e i punti deboli. Vale la pena spendere oltre 800.000 crediti FUT per acquistare Hernandez ICON 90? Scopritelo in questo video.

Ricordiamo che Il Green ha analizzato recentement anche la carta Leroy Sanè Player of the Month, dedicata al miglior giocatore FIFA Ultimate Team del mese di ottobre.