FIFA 18 Ultimate Team: Consigli, Benatia e Destro nella Squadra della Settimana 15

ha pubblicato ladi. Fra i giocatori del campionato italiano, troviamo Consigli (Sassuolo), Benatia (Juventus), Allan (Napoli) e Destro (Bologna).

Di seguito potete consultare l'elenco completo:

Titolari

GK: Andrea Consigli – Sassuolo

CB: Medhi Benatia – Juventus

CB: Phil Jagielka – Everton

LB: Inigo Martinez – Real Sociedad

CDM: Luiz Gustavo – Olympique de Marseille

CM: Allan – Napoli

LM: Takashi Inui – SD Eibar

LM: Eric Maxim Choupo-Moting – Stoke City

ST: Harry Kane – Tottenham Hotspur

ST: Sergio Aguero – Manchester City

ST: Lionel Messi – FC Barcelona



Sostituti

GK: Herrerín – Athletic Bilbao

CB: Marcelo – Olympique Lyonnais

CAM: Mossoró – Medipol Başakşehir FK

LM: Christian Atsu – Newcastle United

RW: Hirving Lozano – PSV

ST: Karl Toko-Ekambi – Angers SCO

ST: Mattia Destro – Bologna

Riserve

RM: Mohammed Al Kuwaykibi – Ettifaq FC

ST: Bobô – Sydney FC

ST: Lennart Thy – VVV-Venlo

ST: Will Grigg – Wigan Athletic

ST: Sergi Guardiola – Córdoba CF

Andrea Consigli si guadagna la maglia da titolare grazie alla grande prestazione che ha permesso al Sassuolo di mantenere la porta inviolata e sconfiggere l'Inter per 1 a 0. Posto in prima squadra anche per Mehdi Benatia, che con un suo gol ha donato la vittoria alla Juventus contro la Roma, e per Allan, che con un gol e un'ottima partita ha contribuito alla vittoria del Napoli contro la Sampdoria per 3 a 2. Solo panchina per Mattia Destro, nonostante la doppietta contro il Chievo Verona. Cosa ne pensate della nuova Squadra della Settimana di FIFA 18 Ultimate Team?