FIFA 18 Ultimate Team: disponibili le carte Icon Prime di Inzaghi e Okocha

ha reso disponibili due nuove card Icon Prime all'interno di FIFA 18 Ultimate Team : stiamo parlando delle carte di. Scopriamo insieme tutti i valori assegnati ai due calciatori.

Come ben saprete, le carte Icon Prime sono speciali carte Icona che rappresentano le leggende del passato all'apice della loro carriera, conferendo quindi loro punteggio overall e statistiche ben al di sopra della media. A partire da oggi, quindi, tra le nuove Icon Prime di FIFA 18 Ultimate Team troviamo Filippo Inzaghi (ex Milan e Juventus) e Jay Jay Okocha (ex Fenerbahce e Paris Saint-Germain): potete vedere le loro statistiche nel tweet riportato a fondo pagina.

Ricordiamo che le due carte sono disponibili da oggi nei pacchetti FUT, ma in alternativa possono essere ottenute (esclusivamente in forma non scambiabile) risolvendo le Sfide Creazione Rosa ad esse associate.