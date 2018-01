FIFA 18 Ultimate Team: disponibili le prime 4 carte Man of the Match MOTM

ha annunciato e reso disponibili le prime quattro carteall'interno della modalitàdi. Questo nuovo tipo di carte, contraddistinte dal colore arancione, sono riservare ai calciatori che hanno saputo distinguersi nelle gare di coppa nazionale.

Le prima quattro carte Man of the Match MOTM sono dedicate alla Copa del Rey; i calciatori selezionati sono: Eraso (centrocampista del Club Deportivo Leganés) Pablo Sarabia (centrocampista del Siviglia), Rakitic (centrocampista del Barcellona) e Jaume (portiere del Valencia), quattro giocatori che sono stati determinanti nelle vittorie delle rispettive squadre contro Real Madrid, Atletico Madrid, Espanyol e Alaves. Le carte Man of the Match MOTM saranno disponibili nei pacchetti di FIFA 18 Ultimate Team fino al 2 febbraio.

Ricordiamo che recentemente EA Sports ha rivelato anche la formazione completa del Team of the Year (TOTY) e la rosa della Squadra della Settimana 19.