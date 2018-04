ha annunciato di aver modificato alcuni parametri delle cartedi FIFA 18 Ultimate Team , con l'obiettivo di ottimizzare il sistema in vista deiche si terrà a giugno in Russia.

Le carte dinamiche Verso la Gloria sono dedicate ai calciatori che non hanno ancora un posto nella squadra della propria nazionale per il prossimo mondiale e che devono quindi lottare per conquistarsi un posto al sole.

EA Sports fa sapere che i giocatori convocati per il mondiale dalle rispettive squadre diventeranno "Giocatori Selezionati" in FIFA 18 Ultimate Team, inoltre queste carte riceveranno aggiornamento continui durante la competizione calcistica e per tutta l'estate.