Fifa 18 Ultimate Team: ecco il Team Of The Week numero 10

Ecco l'atteso cinguettio di EA Sport: annunciati i giocatori della settimana numero 10 di! Tra i top brillano Pogba, Vidal, Hazard e Nainggolan.

EA sport ha annunciato con il consueto Tweet l'elenco dei giocatori che, tramite prestazioni sopra le righe con i rispettivi club, si sono guadagnati un posto nel Team Of The Week 10 di FIFA Ultimate Team. Tra questi segnaliamo la presenza di tre calciatori proveniente dalla Serie A: Naingollan, Icardi e Insigne.

Ecco l'elenco dei TOTW 10:

TITOLARI

GK: Norberto Neto - Valencia - (SPA1) - Brazil

CB: Shkodran Mustafi - Arsenal - (GER1) - Germany

CB: Dante - OGM Nice - (FRA1) - Brazil

CB: Matthijs de Ligt - Ajax - (NED1) - Holland

CDM: Paul Pogba - Manchester United - (ENG1) - France

CM: Radja Nainggolan - Roma - (ITA1) - Belgium

CM: Arturo Vidal - Bayern Monaco - (GER1) - Chile

CAM: Eden Hazard - Chelsea - (ENG1) - Belgium

LW: Lorenzo Insigne - Napoli - (ITA1) - Italy

ST: Mauro Icardi - Inter - (ITA1) - Argentina

ST: Max Kruse - Werder Brema - (GER1) - Germany

SOSTITUTI

GK: Ron-Robert Zieler - Stoccarda - (GER1) - Germany

CF: Raffael - Borussia Mönchengladbach - (GER1) - Brazil

LM: Yunus Malli - Wolfsburg - (GER1) - Turkey

LM: Gonzalo Castro - Màlaga F.C- (SPA1) - Uruguay

CM: Javier Pastore - Paris Saint Gèrmain - (FRA1) - Argentina

ST: Emmanuel Adebayor - Istambul B.B. - (TUR1) - Togo

ST: Callum Wilson - Bournemouth - (ENG1) - England

CB: Gian Marco Ferrari - Sampdoria - (ITA1) - Italy

CM: Gonzalo Melero - SD Huesca - (SPA2) - Spain

ST:Teemu Pukki - Brøndby IF - (DEN1) - Finland

ST: Danny Hylton - Luton Town - (ENG2) - England

RW: Craig Mackail-Smith - Wycombe Wanderers - (ENG2) - Scotland

Sicuramente tra i player più interessanti troviamo Pogba, Hazard, Mustafi, Vidal, Nainggolan, Icardi e Insigne. Ancora una volta la Premier League immette sul mercato tre carte IF di grande livello, destinate a far breccia nei cuori degli appassionati. Attenzione anche a Wilson, una carta sicuramente più economica rispetto ai pezzi da novanta descritti in precedenza ma dalle statistiche comunque interessanti.

Ricordiamo inoltre che il TOTW 10 sarà disponibile dalle ore 19 di questa sera.

Qualche carta ha suscitato il vostro interesse? Fatecelo sapere lasciando un commento!