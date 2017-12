FIFA 18 Ultimate Team: ecco il Team Of The Week numero 13

Quanto è interessante?







Alle 16 del pomeriggio EA Sport ha rilasciato, appuntamento sempre molto atteso dalla community di.Con l'uscita delinfatti, la settimana dientra nel vivo, avvicinandosi sempre più verso la secondadel mese.Molte le speculazioni che si sono scatenate nei giorni scorsi, con rincari delle carte più gettonate comeversione, possibile candidato alla versione IF e quindi ad un upgrade statistico. Anche questa settimana la Serie A si presenta all'appello con tre nomi:, protagonista assoluto del lunch match di domenica Chievo Verona - Roma.Ecco l'elenco dei: Samir Handanovic - Inter (ITA1) - Serbia;: Nicolas Otamendi - Manchester City (ING1) - Argentina;: Nacho Fernandez - Real Madrid (SPA1) - Spagna;: Winston Reid - West Ham (ING1) - Nuova Zelanda;: Ryad Mahrez - Leicester (ING1) - Algeria;: Heung Min Son - Tottenham (ING1) - Corea del Sud;: Saùl - Atletico Madrid (SPA1) - Spagna;: Quincy Promes - Spartak Mosca (RUS1) - Olanda;: Jermain Defoe - Bournemouth (ING1) - Inghilterra;: Valère Germain - Olympique Marsiglia (FRA1) - Francia;: Vincent Aboubakar - Porto (POR1) - Camerun.: Stefano Sorrentino - Chievo Verona (ITA1) - Italia;: Christophe Kerbrat - Guingamp (FRA1) - Francia;: Giacomo Bonaventura - Milan (ITA1) - Italia;: Younès Belhanda - Galatasaray ( TUR1) - Marocco;: Leon Bailey - Bayer Leverkusen (GER1) - Giamaica;: Niels Petersen - Friburgo (GER1) - Germania;: Jozy Altidore - Toronto FC (MLS) - Stati Uniti d'America;: Roy Gelmi - Thun ( SUI1) - Svizzera;: Francisco Meza - Tigres (MEX1) - Colombia;: Kemar Roofe - Leeds United ( ING2) - Inghilterra;: Houssem Aouar - Olympique Lione (FRA1) - Francia;: Guido Carrillo - Monaco (FRA1) - Argentina.Questo TOTW13 si rivela piuttosto avaro di giocatori interessanti. Son a parte, deludono, notoriamente produttrici di giocatori di rilievo per la scena competitiva.Labatte un colpo, soprattutto grazie a. Il portiere della formazione nerazzurra era già titolare di una carta oro base molto forte, ma con questa versione SIF ( Second In Form ) si candida definitivamente ad un ruolo da protagonista anche nel competitivo. Anche il centrocampista rossoneropotrebbe essere una carta interessante e divertente da utilizzare, tuttavia si rivolge ad un target lontano dal mondo eSportivo.Come avrete capito insomma, il nostro consiglio questa volta è quello di non aprire i pacchetti ricevuti dalla Weekend League passata, ma piuttosto di aspettare la settimana prossima sperando in una formazione ricca di talento e di carte migliori.Ricordiamo inoltre che ilsarà disponibile dalle ore 19 di questa sera.Cosa ne pensate di questo Team Of The Week numero 13? Fatecelo sapere lasciando un commento! Intanto, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale dedicato alla companion app di FIFA 18 Ultimate Team