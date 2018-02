FIFA 18 Ultimate Team: il Green ci spiega come guadagnare crediti con San Patrizio

Anche quest'anno,celebrerà la festa di San Patrizio lanciando un evento a tema su FIFA 18 Ultimate Team . Grazie alle novità e alle carte aggiornate che saranno introdotte durante il periodo festivo, sarà questa un'occasione d'oro per guadagnare molti crediti.

Il Green ci spiega oggi come investire oculatamente le nostre risorse per riuscire a sfruttare la festa di San Patrizio. Come potete notare tramite il filmato che trovate in cima alla notizia, gli utenti stanno iniziando ad acquistare i giocatori irlandesi, in vista dell'evento ormai prossimo.

FIFA 18 è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360.