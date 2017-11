FIFA 18 Ultimate Team: leak di EA sulle quattro nuove icone Prime?

In giornata sono spuntate sul mercato di FIFA Ultimate Team difino a questo momento non rilasciate da EA. Può trattarsi di undelle prossime "Icon" in uscita?

Questa mattina i giocatori di FIFA 18 Ultimate Team si sono svegliati con una gradita ma bizzarra sorpresa. Sul mercato di FUT, infatti, sono state trovate tre Icon Prime mai annunciate né rilasciate attraverso le Sfide Creazione Rosa fino questo momento:

Roberto Carlos - 91 - 1997

- 91 - 1997 Rio Ferdinand - 90 - 2006

- 90 - 2006 George Hagi - 91 - 1996

Cosa potrebbe significare? Con buona probabilità questa sera, in occasione dell'aggiornamento delle ore 19.00 troveremo le Sfide Creazione Rosa di queste tre Icon Prime.

Un errore strano quello di EA. Sempre che di errore si tratti. Normalmente, infatti, le sfide creazione rosa rilasciate fino a questo momento sono state, tutto sommato, semplici. La più dispendiosa è stata quella dedicata allo storico capitano della Juventus Alessandro Del Piero, in cui veniva richiesta la presenza tra gli altri di una qualsiasi icona.

EA potrebbe aver cambiato linea di pensiero, creando sfide più complesse e articolate. Quindi, la mossa di rilasciare prematuramente sul mercato le tre Icon sarebbe da leggere come una chance data ai giocatori più furbi di correre alla caccia dei giocatori delle squadre di cui le Icon hanno fatto parte, anticipando così l'inevitabile innalzamento del valore degli stessi.

Ci teniamo a precisare che queste sono solo nostre congetture, che vanno però a fare il paio con un episodio accaduto a un noto Youtuber chiamato NepentheZ. Durante un live stream un utente, paventandosi come insider, ha fatto i nomi di quattro Icon Prime: Hagi, Roberto Carlos, Rio Ferdinand e Henry. Tre nomi su quattro combaciano proprio con le icone finite misteriosamente sul mercato.

Sarà stata solo fortuna? Forse lo scopriremo già stasera alle ore 19.00.

Cosa ne pensate di questi rumor? Fatecelo sapere con un commento!