FIFA 18 Ultimate Team: Mohamed Salah è il Player of the Month di marzo 2018

Nelle scorse ore EA Sports ha annunciato il Player of the Month della Premier League del mese di marzo 2018: è ancora una volta Mohamed Salah, giocatore de Liverpool!

È la terza volta che l'egiziano si aggiudica l'ambito premio, dopo le vittorie di novembre 2017 e di febbraio 2018. Si tratta di un record assoluto, dal momento che è il primo giocatore ad ottenerlo tre volte in una stessa stagione. Questo mese ha battuto la concorrenza di Chris Wood del Burnley, Cenk Tosun dell’Everton, David Silva del Manchester City, Romelu Lukaku del Manchester United e di Heung Min Son del Tottenham.

Salah ha quindi ricevuto una speciale carta In Form ottenibile tramite la Sfida Creazione Rosa associata, disponibile per un periodo di tempo limitato. La statistiche sono pazzesche, come potete giudicare voi stessi guardando l'immagine in calce alla notizia: il punteggio complessivo è di 93, ma ciò che salta all'occhio è l'incredibile valore di velocità pari a 99, il massimo possibile, che lo rende il più veloce in assoluto all'interno di FIFA 18 Ultimate Team. Nella sua precedente carta Player of the Month la velocità era invece pari a 98.

Il calciatore egiziano sta senza dubbio vivendo un momento magico. Il Liverpool è in semifinale di Champions League (contro la Roma!) e lui si trova attualmente a quota 29 gol in Premier League. Punta a raggiungere il record di 35 gol in una singola stagione detenuto da Alan Shearer ed Andy Cole. Secondo un recente sondaggio, inoltre, l'80% dei giocatori di FIFA 18 vorrebbe vederlo in copertina l'anno prossimo.