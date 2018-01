FIFA 18 Ultimate Team: nuova Sfida Creazione Rosa per la FUT Champions Cup

Questo fine settimana (dal 26 al 28 gennaio) si terrà a Barcellona lae per l'occasioneha dato il via ad una nuova(SCR) di

La nuova SCR ricompenserà i giocatori con un Pacchetto Mega dl valore di 700 FIFA Points (35.000 crediti), di seguito i requisiti della Rosa da scambiare:

11 giocatori in squadra

Almeno 5 giocatori rari

Intesa di squadra pari almeno a 90

Non più di 5 giocatori spagnoli

Non oltre due giocatori dello stesso campionato

