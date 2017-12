FIFA 18 Ultimate Team: le nuove Sfide Creazione Rosa del FUTmas (maglie numero 18 17 16)

Alle 19.00 EA Sport ha aggiornato le tredell'evento natalizio di FIFA Ultimate Team, rimuovendo le tre pubblicate nella giornata di ieri.

Ricordiamo che il FUTmas porterà giornalmente tre Sfide Creazione Rosa con in palio tre carte esclusive. Queste carte speciali non saranno scelte in maniera casuale: i giocatori verranno selezionati in base al numero di maglia che essi utilizzano nel club di appartenenza, a cominciare dal numero 31 per arrivare infine al numero 1. Sarà quindi una sorta di conto alla rovescia quello che ci accompagnerà fino al 24 dicembre.

Le Sfide di oggi sono state rilasciate alle ore 19.00, e i giocatori sono stati scelti tra coloro che vestono le casacche numero 18, numero 17 e numero 16. I pronostici vedevano favoriti Jordi Alba (18), Sigurdsson (18), De Bruyne (17), Boateng (17) e Deulofeu (16), ma la EA ha disatteso in parte i pronostici, a dispetto di presunti leak pubblicati nei giorni scorsi.

Tra i giocatori che indossano la numero 18, la scelta di EA è ricaduta sul versatile terzino del Barcellona Jordi Alba, rispettando in questo caso i pronostici della vigilia.

Tra i titolari della casacca numero 17 invece, la scelta è stata Virgil van Dijk, fortissimo difensore del Southampton e carta già largamente utilizzata nella versione base.

La scelta di Electronic Arts per la maglia numero 16 è quella più ricercata delle tre pubblicate in giornata. E' il giovane Zlatko Junuzovic, esterno di centrocampo militante nel Werder Brema, il giocatore selezionato per questa terza e ultima SCR di giornata.

Ricordiamo inoltre che le sfide giornaliere rimarranno disponibili per 24 ore, dalle 19.00 fino alle 19.00 del pomeriggio del giorno successivo. Avete intenzione di completare qualche Sfida Creazione Rosa in queste 24 ore? Fatecelo sapere con un commento!