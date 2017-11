FIFA FUT 18: Il Green analizza la nuova carta Leroy Sanè Player of the Month

torna sulle pagine di Everyeye.it con un nuovo video di, questa volta dedicato non a uno scherma bensì alla cartadi, attaccante tedesco classe 1996 recenteemente elettodella Premiere League inglese.

Avendo vinto il sondaggio per il Player of the Month, la carta Leroy Sanè POTM è ora disponibile in FIFA Ultimate Team, ottenibile completando la relativa Sfida Creazione Rosa. La carta non potrà essere scambiata, acquistata nel mercato del gioco o essere trovata all'interno dei pacchetti FUT, per saperne di più vi invitiamo a guardare il video de Il Green che trovate in apertura della notizia.

Cosa ne pensate della decisione della community? Siete d'accordo con l'elezione di Leroy Sanè come miglior giocatore di FIFA FUT 18 del mese di ottobre?