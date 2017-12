FIFA 18 Ultimate Team: Pjanic e Ilicic nella Squadra della Settimana 14

ha reso nota la Squadra della Settimana 14 di: tra i giocatori del nostro campionato di Serie A troviamo Pjanic della Juventus, Savic della Lazio e Ilicic dell’Atalanta.

Di seguito, la rosa completa della Squadra della Settimana 14 di FIFA 18 Ultimate Team

Titolari

GK – Lopes – Olympique Lyonnais – 83>85

CB – Naldo – FC Schalke 04 – 82>84

LWB – Marcos Alonso – Chelsea – 81>84

RB – Vrsaljko – Atlético de Madrid – 79>84

CM – David Silva – Manchester City – 87>90

CM – Pjanić – Juventus – 85>87

CM – Milinkovic-Savic – 80>83

CM – Mooy – Huddersfield Town – 77>84

LW – Neymar – Paris Saint-Germain – 92>94

CF – Raffael – Borussia M’gladbach – 82>86

ST – Suárez – Barcelona – 92>93

Sostituti

GK – Ulreich – Bayern München – 76>81

RB – Sidibé – AS Monaco – 79>82

CM – Pizzi – SL Benfica – 82>84

LM – Kalou – Hertha BSC – 80>83

RF – Iličić – Atalanta – 80>83

LM – Babel – Beşiktaş – 75>81

CF – Okazaki – Leicester City – 77>81

Riserve

LM – Mackay-Steven – Aberdeen – 68>78

CM – Rojas – Millonarios – 68>78

ST – Siebatcheu – Stade de Reims – 66>76

ST – Thiele – FC Carl Zeiss Jena – 64>74

LW – Milinković – Heart of Midlothian – 59>69

Nel caso foste interessati ad acquistare una nuova console in bundle con FIFA 18, vi ricordiamo che fino al 24 dicembre sarà disponibile una promozione molto interessante per il bundle PlayStation 4 Pro da 1TB + FIFA 18 a 349,99 euro (in tutti i punti vendita aderenti all'iniziativa). Cosa ne pensate della nuova squadra della settimana di FIFA 18 Ultimate Team?