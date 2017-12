Il 2017 volge al termine, e le carte delstanno per arrivare in. Per l'occasione,ci ha spiegato come prepararci al loro arrivo!

Il Team of the Year è stato selezionato ad ottobre dalla FIFPro, la Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti. È composto da:

Gianluigi Buffon Marcelo Sergio Ramos Leonardo Bonucci Dani Alves Andrés Iniesta Toni Kroos Luka Modric Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar

A breve verranno rese disponibili le carte speciali dedicate a questi giocatori, un evento al quale ci ha preparatonella trasmissione andata in onda ieri sui nostri canali Twitch Youtube , e ora comodamente visibile in replica in cima a questo articolo. Buona visione!

FIFA 18 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, PC (via Origin) e Nintendo Switch.