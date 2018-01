FIFA 18 Ultimate Team: sono ora attive due nuove Sfide Creazione Rosa per Serie A e MLS

Nella giornata di ieriha attivato due nuoveindedicate ai campionati dellae della

Il completamento delle due sfide garantirà ai giocatori, rispettivamente, le carte (non scambiabili) di Marek Hamsik del Napoli e Sebastian Giovinco del Toronto FC, oltre a 25 mila crediti. Entrambe richiedono agli utenti di scambiare calciatori con ogni squadra di club dei rispettivi campionati, e saranno attive fino alla fine della stagione.

In attesa dell'arrivo delle carte Team of the Year, il mercato di FIFA 18 Ultimate Team è già crollato, e grazie ai consigli de Il Green possiamo scoprire come trarne vantaggio.