FIFA 18 Ultimate Team: la Squadra della Settimana #25 con Griezmann, Müller e Džeko

Puntuale come tutti i mercoledì,ha selezionato i migliori giocatori delle competizioni calcistiche internazionali. Scopriamo assieme l'identità dei fuoriclasse inclusi nella

Degna di nota la presenza di Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid, Thomas Müller del Bayern Monaco e Leroy Sané del Manchester City, che si sono distinti con delle prestazioni di prim'ordine nell'ultima giornata di campionato. A rappresentare la Serie A c'è invece un solo calciatore, Edin Džeko della Roma, inserito tra i sostituti. Tutto merito della doppietta rifilata al Napoli di Sarri in trasferta. Va ricordato, in ogni caso, che il calcio italiano si è fermato per la prematura scomparsa di Davide Astori, l'amatissimo capitano della Fiorentina.

Undici iniziale

GK: Ederson - Manchester City - (ENG1) - Brazil

CB: Héctor Moreno - Real Sociedad - (SPA1) - Mexico

RB: Matthew Lowton - Burnley - (ENG1) - England

CB: Ismaël Traoré - Angers SCO - (FRA1) - Côte d'Ivoire

LW: Leroy Sané - Manchester City - (ENG1) - Germany

CAM: Franco Vázquez - Sevilla FC - (SPA1) - Italy

CDM: Wylan Cyprien - OGC Nice - (FRA1) - France

CM: Ki Sung Yueng - Swansea City - (ENG1) - Korea Republic

ST: Antoine Griezmann - Atlético de Madrid - (SPA1) - France

RW: Thomas Müller - Bayern München - (GER1) - Germany

ST: Jonas - SL Benfica - (POR) - Brazil

Sostituti e riserve

GK: Tiago Volpi - Gallos Blancos de Querétaro - (MEX) - Brazil

RB: Léo Dubois - FC Nantes - (FRA1) - France

LM: Ricardo Horta - Braga - (POR) - Portugal

LM: Valeri Qazaishvili - San Jose Earthquakes - (USA) - Georgia

ST: Edin Džeko - Roma - (ITA1) - Bosnia and Herzegovina

ST: Mario Gómez - VfB Stuttgart - (GER1) - Germany

RW: Sofiane Feghouli - Galatasaray - (TUR) - Algeria

LM: Bryan Linssen - Vitesse - (HOL) - Holland

CAM: Erhun Oztumer - Walsall - (ENG3) - England

LM: Bismark - Al Qadsiah - (SAU) - Brazil

ST: Patrick Bamford - Middlesbrough - (ENG2) - England

ST: Smail Prevljak - SV Mattersburg - (AUT) - Bosnia and Herzegovina

Cosa ne pensate dei calciatori selezionati? Segnaliamo che è ora attiva anche una nuova Sfida Creazione Rosa per gli incontri principali della settimana.