FIFA 18 Ultimate Team: la Squadra della Settimana #28 con Miranda e Dzemaili

ha pubblicato la Squadra della Settimana #28 di FIFA 18 Ultimate Team , elencando tutti i giocatori inclusi nella nuova rosa. Tra questi troviamo due calciatori della nostra Serie A: Miranda dell'Inter e Blerim Dzemaili del Bologna.

Di seguito vi elenchiamo tutti i giocatori inclusi nella Squadra della Settimana #28 di FIFA 18 Ultimate Team:

Titolari

Kasper Schmeichel

David Alaba

Miranda

Kyle Walker

Jesse Lingard

Andres Iniesta

Paulinho

Quaresma

James Rodriguez

Gareth Bale

Marko Arnautović

Sostituti

Yasser Al Mosailem

Sead Kolašinac

Matthijs De Ligt

Vincent Aboubakar

Blerim Dzemaili

Miguel Layun

Ola Kamara

Riserve

Bryan Oviedo

Liam Walker

Bradley Wright Phillips

Igor Coronado

Marc McNulty

Dopo le grandi prestazioni messe a segno con la nazionale brasiliana e quella svizzera, Miranda dell'Inter e Blerim Dzemaili del Bologna si sono guadagnati un posto nella rosa, a cui si aggiungono naturalemte i campioni delle altre leghe maggiori come Gareth Bale del Real Madrid, Andres Iniesta del Barcellona e James Rodriguez del Bayern Monaco. In calce alla notizia, invece, trovate l'immagine con calciatori disposti in formazione sul campo. Cosa ne pensate della nuova squadra della settimana?