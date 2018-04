FIFA 18 Ultimate Team: Squadra della Settimana #31 con Douglas Costa e Donnarumma

Puntuale come sempre, EA Sports ha scelto i giocatori militanti nelle competizioni calcistiche internazionali che si sono distinti per le loro prestazioni durante gli ultimi sette giorni. Ecco a voi i calciatori inclusi nella Squadra della Settimana #31 (18-24 aprile 2018).

A rappresentare la Serie A italiana ci pensano Douglas Costa della Juventus, autore di ben tre assist durante la partita contro la Sampdoria, e Gianluigi Donnarumma del Milan, che ha impedito ad Arkadiusz Milik di fare gol con una parata spettacolare, blindando il risultato sullo 0-0 nel match contro il Napoli. Tra gli stranieri, si segnala la presenza di Isco del Real Madrid e Vincent Kompany del Manchester City. Ecco a voi la squadra al completo:

Undici iniziale

GK: Stéphane Ruffier - AS Saint-Étienne - (FRA1) - France

- AS Saint-Étienne - (FRA1) - France CB: Vincent Kompany - Manchester City - (ENG1) - Belgium

- Manchester City - (ENG1) - Belgium CB: Naldo - FC Schalke 04 - (GER1) - Brazil

- FC Schalke 04 - (GER1) - Brazil RB: Ricardo Pereira - FC Porto - (POR) - Portugal

- FC Porto - (POR) - Portugal RM: Coutinho - FC Barcelona - (SPA1) - Brazil

- FC Barcelona - (SPA1) - Brazil CAM: Isco - Real Madrid - (SPA1) - Spain

- Real Madrid - (SPA1) - Spain LM: Douglas Costa - Juventus - (ITA1) - Brazil

- Juventus - (ITA1) - Brazil LM: Ryan Babel - Beşiktaş - (TUR) - Holland

- Beşiktaş - (TUR) - Holland ST: Wilfried Zaha - Crystal Palace - (ENG1) - Côte d'Ivoire

- Crystal Palace - (ENG1) - Côte d'Ivoire ST: Olivier Giroud - Chelsea - (ENG1) - France

- Chelsea - (ENG1) - France ST: Sandro Wagner - Bayern München - (GER1) - Germany

Sostituti e riserve

GK: Gianluigi Donnarumma - Milan - (ITA1) - Italy

- Milan - (ITA1) - Italy RB: Jonas Svensson - AZ - (HOL) - Norway

- AZ - (HOL) - Norway LM: Kamil Grosicki - Hull City - (ENG2) - Poland

- Hull City - (ENG2) - Poland CM: Giovani Lo Celso - Paris Saint-Germain - (FRA1) - Argentina

- Paris Saint-Germain - (FRA1) - Argentina ST: Kevin Volland - Bayer 04 Leverkusen - (GER1) - Germany

- Bayer 04 Leverkusen - (GER1) - Germany ST: Omar Kharbin - Al Hilal - (SAU) - Syria

- Al Hilal - (SAU) - Syria ST: Nicolás Castillo - Pumas U.N.A.M. - (MEX) - Chile

- Pumas U.N.A.M. - (MEX) - Chile GK: Zlatan Alomerović - Korona Kielce - (POL) - Serbia

- Korona Kielce - (POL) - Serbia CM: Riley McGree - Newcastle Jets - (AUS) - Australia

- Newcastle Jets - (AUS) - Australia ST: Marcus Pedersen - Strømsgodset Toppfotball - (NOR) - Norway

- Strømsgodset Toppfotball - (NOR) - Norway ST: Adriano Grimaldi - Preußen Münster - (GER3) - Germany

- Preußen Münster - (GER3) - Germany LF: Gjermund Åsen - Tromsø IL - (NOR) - Norway

Come ogni settimana, potete sfidare la nuova Squadra della Settimana (TOTW) in FIFA Ultimate Team. Gli oggetti TOTW si possono trovare all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. Nei giorni scorsi, intanto, è stato eletto il Player of the Month della Premier League, titolo conquistato per la terza volta in stagione da Mohamed Salah.