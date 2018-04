FIFA 18 Ultimate Team: la Squadra della Settimana #32 con Koulibaly e Milinković-Savić

Ogni settimana, il team di FIFA 18 Ultimate Team seleziona i migliori giocatori delle competizioni internazionali e per club di tutto il mondo. Scopriamo assieme la Squadra della Settimana #32.

A rappresentare la Serie A italiana ci pensano Kalidou Koulibaly, autore del gol di testa che ha regalato la vittoria al Napoli durante la sfida scudetto con la Juventus, e Sergej Milinković-Savić della Lazio, che nel match contro la Sampdoria, vinto per 4-0, ha segnato un gol e fornito un assist. Si segnala anche la presenza di Leonardo Mancuso del Pescara, attualmente in Serie B.

Undici iniziale

GK: Alphonse Areola - Paris Saint-Germain - (FRA1) - France

- Paris Saint-Germain - (FRA1) - France CB: Kalidou Koulibaly - Napoli - (ITA1) - Senegal

- Napoli - (ITA1) - Senegal RWB: Victor Moses - Chelsea - (ENG1) - Nigeria

- Chelsea - (ENG1) - Nigeria CB: Aïssa Mandi - Real Betis Balompié - (SPA1) - Algeria

- Real Betis Balompié - (SPA1) - Algeria CM: Sergej Milinković-Savić - Lazio - (ITA1) - Serbia

- Lazio - (ITA1) - Serbia RM: Florian Thauvin - Olympique de Marseille - (FRA1) - France

- Olympique de Marseille - (FRA1) - France CAM: Marco Reus - Borussia Dortmund - (GER1) - Germany

- Borussia Dortmund - (GER1) - Germany CAM: Lukas Podolski - Vissel Kobe - (JPN) - Germany

- Vissel Kobe - (JPN) - Germany ST: Alexandre Lacazette - Arsenal - (ENG1) - France

- Arsenal - (ENG1) - France ST: Mark Uth - TSG 1899 Hoffenheim - (GER1) - Germany

- TSG 1899 Hoffenheim - (GER1) - Germany ST: Gerard Moreno - RCD Espanyol - (SPA1) - Spain

Sostituti e riserve

GK: Marcos Díaz - CA Huracán - (ARG) - Argentina

- CA Huracán - (ARG) - Argentina CB: Lombán - SD Eibar - (SPA1) - Spain CAM: Hans Vanaken - Club Brugge - (BEL) - Belgium

- SD Eibar - (SPA1) - Spain CAM: Hans Vanaken - Club Brugge - (BEL) - Belgium LM: Adrien Regattin - Osmanlıspor - (TUR) - Morocco

- Osmanlıspor - (TUR) - Morocco LM: Viktor Fischer - FC København - (DEN) - Denmark

- FC København - (DEN) - Denmark RW: Alireza Jahanbakhsh - AZ - (HOL) - Iran

- AZ - (HOL) - Iran ST: Ahmed Musa - CSKA Moskva - (RUS) - Nigeria

- CSKA Moskva - (RUS) - Nigeria LM: Saba Lobjanidze - Randers FC - (DEN) - Georgia

- Randers FC - (DEN) - Georgia ST: Hamdi Harbaoui - SV Zulte Waregem - (BEL)- Tunisia

- SV Zulte Waregem - (BEL)- Tunisia LW: Kenan Kodro - Grasshopper Club Zürich - (SWI) - Bosnia and Herzegovina

- Grasshopper Club Zürich - (SWI) - Bosnia and Herzegovina RW: Johnny Russell - Sporting KC - (USA) - Scotland

- Sporting KC - (USA) - Scotland RW: Leonardo Mancuso - Pescara - (ITA2) - Italy

Come sempre, potrete sfidare la nuova Squadra della Settimana in FIFA 18 Ultimate Team . Gli oggetti TOTW si possono trovare all'interno dei pacchetti per un periodo limitato.