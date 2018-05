FIFA 18 Ultimate Team: la Squadra della Settimana #34 con Douglas Costa ed Aubameyang

Puntuale come tutti i mercoledì, il team di FIFA 18 Ultimate Team ha selezionato i migliori calciatori delle competizioni internazionali e per club di tutto il mondo. Ecco i campioni scelti per la Squadra della Settimana #34.

Questa settimana la Serie A è rappresentata da tre giocatori. Douglas Costa della Juventus, che con la sua prestazione ha fornito un contributo decisivo nella sfida contro il Bologna, è stato inserito nell'undici titolare. Thomas Strakosha della Lazio e Rafinha dell'Inter, invece, sono tra sostituti e riserve. Ecco a voi la rosa al completo:

Undici Titolare

GK: Yann Sommer – Borussia Mönchengladbach

RB: Hector Bellerin – Arsenal

RB: Mario Gaspar – Villarreal CF

CB: Salif Sané – Hannover 96

LM: Mohamed – FC Basel

LM: Takashi Inui – SD Eibar

LM: Douglas Costa – Juventus

CAM: Dimitri Payet – Olympique de Marseille

LW: Pierre-Emerick Aubameyang – Arsenal

ST: Mario Gómez – VfB Stuttgart

ST: Bertrand Traoré – Olympique Lyonnais

Sostituti e riserve

GK: Thomas Strakosha – Lazio

LB: Patrick van Aanholt – Crystal Palace

LB: Vincent Le Goff – FC Lorient

LM: Trezequet – Kasimpaşa SK

CAM: Rafinha – Inter

CAM: Mehdi Carcela-González – Standard de Liège

LW: Ignacio Piatti – Montreal Impact

RW: Steven Berghuis – Feyenoord

ST: Moussa Sylla – AS Monaco Football Club SA

ST: Steven MacLean – St. Johnstone FC

ST: Fedor Chalov – CSKA Moscow

ST: Kike García – SD Eibar

Vi ricordiamo che potrete trovare gli oggetti TOTW all'interno dei pacchetti per un periodo limitato e che, come sempre, potrete sfidare la nuova Squadra della Settimana. Nelle scorse ore Electronic Arts è intervenuta sulla questione delle casse premio di FIFA 18 Ultimate Team, affermando che non possono essere paragonate al gioco d'azzardo.