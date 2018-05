FIFA 18 Ultimate Team: la Squadra della Settimana #35 con Albiol, Consigli e Balotelli

Nuova settimana, nuova squadra. Puntuale come tutti i mercoledì, EA Sports ha scelto i migliori calciatori delle competizioni internazionali e per club di tutto il mondo. Ecco a voi i giocatori della Squadra della Settimana #34 di FIFA 18 Ultimate Team.

A questo giro ci pensano Andrea Consigli e Raúl Albiol a rappresentare la Serie A. Il portiere del Sassuolo si è rivelato decisivo nella partita contro l'Inter, vinta per due reti a una. Il difensore del Napoli, invece, ha blindato la vittoria ai danni della Sampdoria siglando la seconda rete. Entrambi figurano nell'Undici Titolare, esattamente con un altro italiano, Mario Balotelli del Nizza, autore di una doppietta contro il Caen.

Undici Titolare

GK: Andrea Consigli - Sassuolo - (ITA1) - Italy

CB: Raúl Albiol - Napoli - (ITA1) - Spain

LWB: Dimitri Liénard - RC Strasbourg - (FRA1) - France

RWB: Pavel Kadeřábek - TSG 1899 Hoffenheim - (GER1) - Czech Republic

RM: Gareth Bale - Real Madrid - (SPA1) - Wales

RM: Samu Castillejo - Villarreal CF - (SPA1) - Spain

RM: Erik Lamela - Tottenham Hotspur - (ENG1) - Argentina

LM: Daniel Ginczek - VfB Stuttgart - (GER1) - Germany

LW: Leroy Sané - Manchester City - (ENG1) - Germany

ST: Mario Balotelli - OGC Nice - (FRA1) - Italy

LSS: Manuel Lanzini - West Ham United - (ENG1) - Argentina

Sostituti e riserve

GK: Jonas Lössl - Huddersfield Town - (ENG1) - Denmark

LB: Andrew Robertson - Liverpool - (ENG1) - Scotland

CAM: Mauro Díaz - FC Dallas - (USA) - Argentina

CM: Alexandr Erokhin - Zenit St. Petersburg - (RUS) - Russia

ST: Martin Braithwaite - Girondins de Bordeaux - (FRA1) - Denmark

ST: Hamdi Harbaoui - SV Zulte Waregem - (BEL) - Tunisia

ST: Lucas Alario - Bayer 04 Leverkusen - (GER1) - Argentina

RM: Steven Lewerenz - Holstein Kiel - (GER2) - Germany

CAM: Mason Mount - Vitesse - (HOL) - England

CAM: Marlon Ritter - SC Paderborn 07 - (GER3) - Germany

ST: Fernando Uribe - Toluca - (MEX) - Colombia

ST: Emmanuel Boateng - Levante UD - (SPA1) - Ghana

Come sempre, potrete sfidare la nuova Squadra della Settimana in FIFA 18 Ultimate Team. Gli oggetti TOTW possono essere trovati all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. Lo sapete che secondo alcuni rumor, in FIFA 19 verrà inclusa l'UEFA Champions League?