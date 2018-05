FIFA 18 Ultimate Team: la Squadra della Settimana #37 con Alessandrini, Pozuelo e Gradel

Puntuale come tutti i mercoledì, EA Sports ha selezionato i migliori calciatori delle competizioni internazionali e per club di tutto il mondo. Ecco a voi i giocatori della Squadra della Settimana #37 di FIFA 18 Ultimate Team.

Le maggiori competizioni calcistiche europee sono terminate da diversi giorni, pertanto nella rosa di questa settimana figurano giocatori decisamente meno noti dei campioni che siamo abituati a vedere solitamente. Tra i tanti si segnala la presenza di Romain Alessandrini, giocatore francese di origini italiane che milita nei Los Angeles Galaxy.

Undici iniziale

GK: Jesse Gonzalez - FC Dallas - (USA) - United States

CB: Christopher Jullien - Toulouse FC - (FRA1) - France

CB: Aythami Artiles - Córdoba CF - (SPA2) - Spain

LB: Álex Moreno - Rayo Vallecano - (SPA2) - Spain

RM: Romain Alessandrini - Los Angeles Galaxy - (USA) - France

LM: Viktor Fischer - FC København - (DEN) - Denmark

CAM: Pozuelo - RC Genk - (BEL) - Spain

RM: Cristian Techera - Vancouver Whitecaps - (USA) - Uruguay

LW: Max Gradel - Toulouse FC - (FRA1) - Côte d'Ivoire

ST: Samuel Armenteros - Portland Timbers - (USA) - Sweden

ST: Borja Iglesias - Real Zaragoza - (SPA2) - Spain

Sostituti

GK: Christoph Riegler - SKN St. Pölten - (AUT) - Austria

CB: Richard Wood - Rotherham United - (ENG3) - England

LM: Kieran Sadlier - Cork City - (IRE) - Republic of Ireland

CM: Filip Rogic - Örebro SK - (SWE) - Sweden

ST: Sören Bertram - Erzgebirge Aue - (GER2) - Germany

LW: Dominik Prokop - Austria Wien - (AUT) - Austria

ST: Tinotenda Kadewere - Djurgårdens IF - (SWE) - Zimbabwe

Com'è consuetudine, gli oggetti TOTW potranno essere trovati all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. Inoltre, potrete sfidare la nuova Squadra della Settimana in FIFA 18 Ultimate Team.

C'è parecchio fermento intorno a FIFA 18 ultimamente. EA sports sta selezionando anche i Team of the Season a cadenza settimanale: pochi giorni fa è stato svelato quello del nostro campionato, che include campioni del calibro di Dybala, Insigne, Pjanic, Immobile e tanti altri. Nella giornata di ieri è invece stata lanciata ufficialmente l'espansione gratuita FIFA World Cup Russia 2018. Inoltre, la Gazzetta dello Sport ha confermano il ritorno delle licenza ufficiale di Seria A in FIFA 19.