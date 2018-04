FIFA 18 Ultimate Team: la Squadra della Stagione della Community con Hamsik e Chiellini

Nella giornata di ieri 27 aprile EA Sports ha dato il via all'iniziativa Team of the Season. Ogni venerdì renderà disponibile una nuova squadra per festeggiare i migliori calciatori dei migliori campionati europei.

Durante i festeggiamenti della SdSt verranno anche rese disponibili Sfide Creazione Rosa (SCR) e obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e tanto altro. La prima ad essere stata rivelata è la Squadra della Stagione della Community, decisa grazie ai voti dei fan sui siti delle community FIFA FUTWIZ e FUTHEAD. Da 100 giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni e che non hanno ancora ricevuto un aggiornamento in forma in FUT 18 è stata stilata una lista preferiti, da cui i fan hanno selezionato una rosa di 23 elementi.

Ecco quali sono:

Titolari

Jan Oblak – Atletico Madrid (93)

– Atletico Madrid (93) Giorgio Chiellini – Juventus (94)

– Juventus (94) Niklas Sule – Bayern Monaco (91)

– Bayern Monaco (91) Gerard Piqué – Barcellona (93)

– Barcellona (93) Marek Hamsik – Napoli (93)

– Napoli (93) Fabinho – Monaco (91)

– Monaco (91) Adrien Rabiot – Paris Saint-Germain (90)

– Paris Saint-Germain (90) Thomas Lemar – Monaco (91)

– Monaco (91) Javi Martinez – Bayern Monaco (92)

– Bayern Monaco (92) Jamie Vardy – Leicester City (89)

– Leicester City (89) Sebastian Giovinco – Toronto (90)

Sostituti

Alisson – Roma (88)

– Roma (88) Andrew Robertson – Liverpool (87)

– Liverpool (87) Josè Luis Gayà – Valencia (88)

– Valencia (88) Sergio Busquets – Barcellona (92)

– Barcellona (92) Abdoullaye Doukouré – Watford (87)

– Watford (87) Malcolm – Bordeaux (89)

– Bordeaux (89) Alejandro Gomez – Atalanta (91)

Riserve

Thibaud Courtois – Chelsea (94)

– Chelsea (94) Lars Bender – Bayer Leverkusen (89)

– Bayer Leverkusen (89) Marco Van Ginkel – PSV Eindhoven (87)

– PSV Eindhoven (87) Fernando – Spartak Mosca (87)

– Spartak Mosca (87) Kevin – Prince Boateng – Eintracht Francoforte (87)

Quest'anno è inoltre previsto anche un ventiquattresimo giocatore, José Maria Callejon (89). L'attaccante del Napoli non è presente nei pacchetti e può essere ottenuto solo vincendo un torneo a eliminazione giornaliero speciale a partire da lunedì 30 aprile.