FIFA 18 Ultimate Team: svelato il Team of the Season Ultimate con i migliori dell'anno

Pochi minuti fa EA Sports ha svelato il Team of the Season Ultimate che include "il meglio del meglio dell'ultima stagione". In questa squadra figurano quelli che, secondo il team, sono stati i migliori calciatori in assoluto dell'annata appena conclusasi.

A rappresentare la Serie A ci pensano Paulo Dybala della Juventus, incluso tra i titolari, e Kalidou Koulibaly (Napoli) e Ciro Immobile (Lazio), entrambi inseriti in panchina. Immancabili, inoltre, campioni dal talento indiscutibile come Lionel Messi (Barcellona) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Spazio anche a Mohamed Salah del Liverpool, protagonista di una stagione incredibile (peccato solo per la finale di Champions League). Quest'anno il campione egiziano è anche stato eletto Player of the Year della Premier League. A seguire la squadra nel dettaglio:

Undici Iniziale

David De Gea, GK, Manchester United

Mats Hummels, CB, Bayern Munich

Jordi Alba, LB, FC Barcelona

Sergio Ramos, CB, Real Madrid

Kyle Walker, RB, Manchester City

Paulo Dybala, CAM, Juventus

Kevin De Bruyne, CM, Manchester City

Toni Kroos, CM, Real Madrid

Cristiano Ronaldo, ST, Real Madrid

Lionel Messi, ST, FC Barcelona

Mohamed Salah, RW, Liverpool

Panchina

Marc-André ter Stegen, GK, FC Barcelona

Kalidou Koulibaly, CB, Napoli

Sergio Agüero, ST, Manchester City

James Rodríguez, CAM, Bayern Munich

Neymar, LW, Paris Saint-Germain

Robert Lewandowski, ST, Bayern Munich

Ciro Immobile, ST, Lazio

Riserve

Naldo, CB, FC Schalke 04

Nabil Fekir, CAM, Olympique Lyonnais

Luis Suarez, ST, FC Barcelona

Harry Kane, ST, Tottenham Hotspur

Edinson Cavani, ST, Paris Saint-Germain

Cosa ve ne pare delle scelte di EA Sports? Secondo voi manca qualche calciatore meritevole? Come per tutti i Team of the Season, verranno rese disponibili delle Sfide Creazione Rosa (SCR) e degli obiettivi settimanali, con premi a tema come pacchetti, giocatori della SdSt e altro ancora. La scorsa settimana, invece, venne svelato il Team of the Season della Serie A