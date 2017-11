FIFA 18 Ultimate Team: al via le votazioni per il Player of the Month di ottobre

Puntuali come ogni mese,e lahanno dato il via alle votazioni che porteranno all'elezione del miglior giocatore di ottobre 2017 della massima divisione inglese.

In lizza questo mese ci sono sei grandi campioni:

Kevin De Bruyne , centrocampista del Manchester City;

, centrocampista del Manchester City; Nacho Monreal , difensore dell'Arsenal;

, difensore dell'Arsenal; Glenn Murray , attaccante del Brighton;

, attaccante del Brighton; Nick Pope , portiere del Burnley;

, portiere del Burnley; Leroy Sané , centrocampista del Manchester City;

, centrocampista del Manchester City; Wilfried Zaha, centrocampista del Crystal Palace.

Per votare è sufficiente andare a questo indirizzo. A chi darete la vostra preferenza?

Come al solito, il vincitore otterrà una carta speciale In Form all'interno di FIFA Ultimate Team ottenibile completando la relativa Sfida Creazione Rosa. La carta non sarà scambiabile, non potrà essere acquistata nel mercato del gioco e non potrà essere trovata all'interno dei pacchetti. Vi ricordiamo che il vincitore dello scorso mese è stato l'attaccante del Tottenham Harry Kane.

FIFA 18 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360. Il titolo sportivo ora supporta anche Xbox One X: a questo indirizzo trovate un video confronto tra le versioni PlayStation 4 Pro, PC e, appunto, la nuova nata di casa Microsoft.