FIFA 18 Ultimate Team: Viviano, Kean e Mertens nella Squadra della Settimana 20

ha svelato la lista dei giocatori inclusi nella ventesima Squadra della Settimana di. Questa volta, la serie A può fregiarsi della presenza di Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria, Moise Kean, rapido attaccante del Verona, e Dries Mertens, fuoriclasse belga in forza al Napoli.

Di seguito, trovate titolari, panchinari e riserve della Squadra della Settimana di FIFA 18 Ultimate Team:

Titolari

GK – Viviano – Sampdoria – 82>84

CB – Boateng – Bayern München – 88>89

RB – Juanfran – Atlético de Madrid – 83>85

CB – Naldo – FC Schalke 04 – 82>86

CM – Kroos – Real Madrid – 90>91

RM – Quaresma – Beşiktaş – 83>85

RM – Samu Castillejo – Villarreal CF – 80>83

CM – Meïté – Girondins de Bordeaux – 77>81

ST – Mertens – Napoli – 86>89

RW – Di María – Paris Saint-Germain – 85>86

CF – Kostić – Hamburger SV – 78>84

Panchinari

GK – Van Crombrugge – Eupen – 70>78

RB – Arias – PSV – 77>81

RM – Visca – Medipol Basaksehir – 79>82

ST – Hanni – Anderlecht – 77>81

RW – Berghuis – Feyenoord – 76>81

ST – Petersen – SC Freiburg – 76>84

CF – Diego Castro – Perth Glory – 76>81

Riserve

ST – Fabricio – Portimão – 67>76

LM – Roux – FC Metz – 73>79

LM – Sobota – FC St. Pauli – 71>78

ST – De Tomás – Rayo Vallecano – 72>79

ST – Kean – Hellas Verona – 64>74

FIFA 18 è disponibile ora per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360. Cosa ne pensate del nuovo Team of the Week di FUT 18?