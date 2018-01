FIFA 18 ha venduto dieci milioni di copie dal lancio

ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico: il giocoha piazzato 10 milioni di copie in tutto il mondo dal lancio, avvenuto il 29 settembre scorso su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS3 e Xbox 360.

Nello stesso lasso di tempo, FIFA 17 aveva piazzato 6.5 milioni di copie, il nuovo episodio della serie ha quindi superato il record imposto lo scorso anno dal gioco di calcio targato Electronic Arts. FIFA 18 è stato il videogioco retail più venduto in Italia lo scorso mese di dicembre, ricordiamo inoltre che nella giornata di ieri EA Sports ha dato il via alla eFootball League, campionato eSportivo che ha visto il supporto di numerosi atleti e di squadre di primo piano come Roma, Ajax e Feyenoord.

Da qualche giorno sono inoltre apparsi i primi rumor su FIFA 19, il quale dovrebbe includere la terza stagione del Viaggio di Alex Hunter.