FIFA 18 al vertice della classifica italiana console della settimana 15/21 gennaio

E' statoper PlayStation 4 il videogioco per console più venduto in Italia nella settimana che va dal 15 al 21 gennaio 2018. Lo sportivo diviene seguito da, per una doppietta targata

Classifica Italiana Console

In Top Ten trovano spazio anche Super Mario Odyssey, Grand Theft Auto V, Minecraft PlayStation Edition, Tom Clancy's Rainbow Six Siege e Mario Kart 8 Deluxe:

FIFA 18 PS4 CALL OF DUTY WW II PS4 DESTINY 2 PS4 SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO SWITCH GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 MINECRAFT PLAYSTATION EDITION PS4 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE PS4 MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO SWITCH CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4 ASSASSIN'S CREED ORIGINS PS4

Top 10 Italiana PC

THE SIMS 4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY BLACK OPS II FOOTBALL MANAGER 2018 LIMITED EDITION CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 GTA V GRAND THEFT AUTO EA THE BLACK BOX STARCRAFT II BATTLECHEST VOL. 2 CALL OF DUTY WW II

Inviariata invece la situazione su PC, dove The Sims 4 continua a dominaree la classifica, seguito da Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty 4 Modern Warfare e Call of Duty Black Ops II.