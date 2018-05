FIFA 18 World Cup: EA Sports pronostica la squadra vincitrice della Coppa

L'espansione di FIFA 18 dedicata ai Mondiali di Russia 2018 è disponibile da oggi per tutti i possessori del gioco, e nel frattempo EA Sports si è divertita a pronosticare le fasi finali del torneo. Stando al verdetto emesso dal simulatore, sarà la Francia a vincere l'ambito trofeo.

Come potete vedere a questo indirizzo, EA Sports ha simulato l'esito della Coppa del Mondo di Russia 2018 in FIFA 18 World Cup, lasciando che fosse il gioco stesso a determinare lo svolgimento delle varie partite. Tra i match più interessanti è stato pronosticato un ottavo di finale tra la Spagna e i padroni di casa russi, con i primi a imporsi per 3 reti a 1. Il Portogallo di Cristiano si sarebbe fermato a sua volta agi ottavi contro l'Uruguay, mentre il Brasile non sarebbe andato oltre i quarti perdendo con un secco 2 a 0 contro il Belgio.

Le due semifinali avrebbero visto di fronte Francia e Belgio, con i transalpini a vincere per 2 reti a 1, e dall'altro lato del tabellone Spagna e Germania, dove i tedeschi si sarebbero imposti con un 3 a 1. L'ipotetica finale della Coppa del Mondo di Russia 2018, dunque, dovrebbe mettere in campo Francia e Germania, un incontro che anche sulla carta appare molto entusiasmante.

Come è andata a finire la partita decisiva? Secondo il responso virtuale del simulatore, il match dovrebbe concludersi in parità con un punteggio di 1 a 1, lasciando alla lotteria dei rigori l'ardua sentenza: qui la Francia riuscirebbe a spuntarla con un risultato di 4 a 3, proclamandosi Campione del Mondo. Cosa ne pensate di questo pronostico?