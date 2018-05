FIFA 18 World Cup: Germania e Messico si scontrano in un nuovo video gameplay

FIFA 18 World Cup è disponibile da oggi come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco, per l'occasione vi proponiamo un video gameplay (registrato e pubblicato da GameSpot USA) che mostra un match tra Messico e Germania.

Il filmato dura poco meno di 20 minuti e permette di vedere le due squadre in azione sul campo, consentendo così di dare un primo sguardo approfondito alle novità apportate da questo corposo DLC gratis, ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

FIFA World Cup 2018 include tutte le 32 squadre della competizione, la modalità torneo World Cup e tante novità per FIFA 18 Ultimate Team tra cui nuove Icone, un sistema di intesa rinnovato e l'ingresso dei giocatori FIFA World Cup nella rosa, oltre gli oggetti dinamici e l'incentivo Pacchetto Doppio per ogni pacchetto acquistato in FIFA World Cup Ultimate Team.