FIFA 18 World Cup: Video Anteprima del DLC gratis dedicato ai Mondiali di Russia 2018

Il DLC di FIFA 18 dedicato ai Mondiali di Russia 2018 sarà disponibile da domani, in forma gratuita per tutti i possessori del gioco. Nel frattempo abbiamo testato con mano la nuova espansione: vi raccontiamo le nostre impressioni nella Video Anteprima.

Espansione solida, ricca e visivamente d'impatto, FIFA World Cup è esattamente quello che serve per vivere appieno i Mondiali di Russia all'interno di FIFA 18. Questo add-on amplia l'offerta del titolo con nuovi Stadi ed Icone, aggiungendo poi piccole ma significative modifiche alle intese tra gli atleti nella modalità Ultimate Team, rendendola ancora più interessante. Il fatto che questo contenuto sia totalmente gratuito per gli acquirenti di FIFA 18 è un ulteriore stimolo per effettuare il download senza alcun indugio, presentandosi come un'ottima occasione per tornare sui prati virtuali di EA Sports.

Come anticipato in apertura, il DLC gratuito dedicato ai Mondiali di Russia 2018 sarà disponibile da domani per tutti gli utenti di FIFA 18 (il peso del download su PC, PlayStation 4 e Xbox One è pari a 5.6GB, mentre nel caso di Nintendo Switch sarà necessario scaricare un file di soli 1.3GB). Per saperne di più sull'espansione, potete guardare la nostra Video Anteprima di FIFA 18 World Cup: la trovate in cima alla notizia.