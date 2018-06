FIFA 18 World Cup: Video Recensione del DLC gratis dedicato ai Mondiali di Russia 2018

L'aggiornamento gratuito di FIFA 18 dedicato ai Mondiali di Russia 2018 è disponibile da pochi giorni su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, permettendo a tutti gli utenti di scaricarlo a costo zero. Finalmente vi proponiamo la nostra Video Recensione del DLC: la trovate in cima.

World Cup si presenta come un aggiornamento impeccabile, carico di passione e con contenuti a sufficienza per ingannare il tempo in vista di Fifa 19. Nuovi volti, stadi, grafiche ed Icone per il FUT contribuiscono ad avvolgere il giocatore nella festosa atmosfera dei Mondiali di Russia, ricostruita con dovizia di dettagli. Difficile, in sostanza, chiedere di più a questo DLC - soprattutto in virtù della sua distribuzione completamente gratuita.



Il contenuto permetterà di affrontare ogni fase della Coppa del Mondo, grazie alla presenza di tutte e 32 le squadre partecipanti e dei 12 stadi ufficiali in cui si svolgerà il Mondiale. Non mancherà inoltre la possibilità di creare un torneo personalizzato per inserire le nazionali assenti come l'Italia.

Si tratta indubbiamente di un'ottima occasione per tornare sui manti erbosi di EA Sports, vivendo in prima persona l'atmosfera dei Mondiali 2018 di Russia. Ricordiamo che il download dell'espansione richiederà 5.6GB di spazio su PS4, Xbox One PC, mentre ne occorreranno soltanto 1.3GB per la versione Nintendo Switch.