FIFA 19 Accesso Anticipato: come giocare prima dell'uscita ufficiale

In Austria hanno rotto il day one di FIFA 19 mentre per quanto riguarda l'Italia ad oggi non sono ancora arrivate segnalazioni in merito. Sono in molti a chiedersi se sia possibile provare in anticipo il nuovo gioco di calcio EA Sports e la risposta a questa domanda è affermativa...

Oltre alla demo di FIFA 19 esistono due opzioni per provare il gioco completo prima del lancio, previsto per il 28 settembre. Il primo è riservato agli abbonati EA Access/Origin Access mentre nel secondo caso è necessario prenotare la Champions Edition o la Ultimate Edition di FIFA 19.

FIFA 19 Accesso Anticipato EA Access

Se siete abbonati al servizio EA Access/Origina Access su Xbox One e PC avrete la possibilità di provare FIFA 19 per dieci ore di gioco totali a partire dal 20 settembre, gli iscritti riceveranno inoltre il 10% di sconto sull'acquisto della versione completa in formato digitale.

FIFA 19 Accesso Anticipato con i preordini

In questo caso vi basterà prenotare (su qualsiasi piattaforma) la Ultimate Edition o la Champions Edition per ottenere tre giorni di accesso anticipato rispetto al lancio ufficiale, sarà quindi possibile iniziare a giocare dal 25 settembre.

Prenota FIFA 19 Champions Edition per Xbox One - 89.99 euro

Prenota FIFA 19 Champions Edition per PlayStation 4 - 89.99 euro

Questi gli unici metodi a disposizione per provare FIFA 19 prima del lancio: l'uscita del nuovo titolo sportivo targato Electronic Arts è prevista per il 28 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 Pro e Nintendo Switch.