FIFA 19: Amazon apre i preorder per l'esclusiva edizione Steelbook con custodia in metallo

Amazon Italia ha aperto da poco i preordini per la Steelbook Edition di FIFA 19, edizione del gioco con custodia in metallo disponibile in esclusiva assoluta solo sul noto sito di eCommerce.

La Steelbook Edition di FIFA 19 sarà reperibile esclusivamente nei formati PlayStation 4 e Xbox One, in versione Standard e Champion Edition:

Acquista FIFA 19 Steelbook Edition per PS4 (69.99 euro)

Acquista FIFA 19 Champion Edition Steelbook per PS4 (94.99 euro)

Acquista FIFA 19 Steelbook Edition per Xbox One (69.99 euro)

Acquista FIFA 19 Champion Edition Steelbook per Xbox One (94.99 euro)

La Steelbook Standard include solamente il gioco e la custodia in metallo mentre la Champions Steelbook Edition aggiunge tutti i contenuti dell'edizione Premium di FIFA 19, tra cui accesso anticipato dal 25 settembre (solo con il preordine), fino al 20 pacchetti Oro Premium Maxi per FIFA FUT 19, giocatore Oro a scelta per la UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo e Neymar JR in prestito per sette partite FUT e divise FUT in edizione speciale.

FIFA 19 sarà disponibile dal 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch.